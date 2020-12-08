ترامب يوقع أمرا تنفيذيا عاجلا بتوزيع لقاح كورونا على الأمريكيين قبل الدول الأخرى

وقع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، على أمر تنفيذي يعطي الأمريكيين الأولوية للوصول إلى لقاح فيروس كورونا الذي أنتجته شركتا "فايزر" وبيونتيك".
وقال ترامب، إنه مستعد لفرض قانون الإنتاج الدفاعي إذا لزم الأمر للتأكد من حصول الشعب الأمريكي على لقاحات كورونا بشكل سريع، وفقًا لوكالة "رويترز"
وأضاف ترامب: "كل أمريكي يرغب في الحصول على الدواء سيصل إليه".
وتابع: "نجحنا في تقليل نسبة الخطورة القاتلة لفيروس كورونا بنسبة 95% منذ أبريل الماضي".
وأشار ترامب إلى أن "التقدم الذي أحرزناه بشأن التوصل إلى لقاحات مضادة لفيروس كورونا وإنتاجها بكميات كبيرة يُعد أحد معجزات العصر الحديث".
وبموجب هذا القانون، فإن الأمريكيين سيحصلون الجرعات الكافية من اللقاح قبل تصديره إلى الدول الأخرى.
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