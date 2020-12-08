ملكة بريطانيا وزوجها يتلقيان لقاح كورونا

أعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الثلاثاء، أن ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وزوجها الأمير فيليب، سيتلقيان اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال راب في تصريحات صحفية: "لست متأكدًا عما إذا كانا سيفعلان ذلك أمام الكاميرا، ولكنني متأكد من أنه سيتم إجراء الترتيبات اللازمة"، وفقًا لصحيفة "ألإندبندنت" البريطانية.

وبدأت بريطانيا اليوم عملية تلقيح المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بالمرض بلقاح فيروس كورونا الذي أنتجته شركة فايزر وبيونتيك.

وتلقت المسنة البريطانية، مارجريت كينان الجرعة الأولى للقاح فيروس كورونا داخل المستشفى الجامعي في كوفنتري، وسط تصفيق العاملين بالمستشفى.

كما تلقى المواطن البريطاني، ويليام شكسبير، ليصبح ثاني شخص يتلقى اللقاح بعد مارجريت كينان وأول رجل في العالم يتم حقنه باللقاح.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، فإن الصدفة شاءت أن يكون اسم أول رجل في العالم يتلقى اللقاح مطابقًا لاسم أيقونة المسرح والشعر البريطاني الراحل وليام شكسبير.

وكانت المواطنة مارجريت كينان تلقت الجرعة الأولى للقاح فيروس كورونا داخل المستشفى الجامعي في كوفنتري، وسط تصفيق العاملين بالمستشفى.

ونقلت "بي.بي.سي" عن مارجريت، التي ستحتفل بعيد ميلادها الـ91، الأسبوع المقبل، وصفها بأن جرعة اللقاح "هي أفضل هدية عيد ميلاد كنت أتمناها على الإطلاق".

وقالت مارجريت، إن "هذه الجرعة تعني أنه بإمكاني قضاء وقت مع عائلتي وأصدقائي أخيرًا خلال نهاية العام، بعد أن كنت أمكث وحدي لفترة طويلة".

ووصف وزير الصحة البريطاني عام 2020 بأنه "كان صعبًا على العديد من الأشخاص، وأخيرًا أصبح لدينا طريق للخروج (من أزمة الجائحة). إنه بمثابة ضوء في نهاية النفق، كما يقول العديد من الناس".

ونقلت وكالة رويترز للأنباء، عن مات هانكوك، الثلاثاء، أن كل الفئات المعرضة للخطر في المملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا، ستتلقى التلقيح المضاد للفيروس بحلول الربيع المقبل.

وأضاف هانكوك، أن بلاده سترفع القيود المفروضة لمواجهة تفشي جائحة كورونا، فور الانتهاء من تطعيم الفئات المعرضة للخطر.