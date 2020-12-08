مجلس الوزراء السعودي: القضية الفلسطينية قضية عربية أساسية

جدد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية، قائلا إنها "قضية عربية أساسية ولم تتوان عن الدفاع عنها منذ عهد الملك عبد العزيز".
وقال المجلس في بيان إن القضية الفلسطينية "لا تزال على رأس القضايا التي تدعمها (المملكة) في سياستها الخارجية"، مجددة "التزامها بدعم الخيار الاستراتيجي للسلام، والتمسك بمبادرة السلام العربية 2002، ووفقاً للقرارات والقوانين الدولية".
وشدد المجلس في بيانه "على أهمية كف الاحتلال الإسرائيلي عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل".
وجاءت هذه التصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء السعودي عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
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