إيران تعلن رفع تخصيب اليورانيوم 6 أضعاف فى منشأة نطنز النووية

جدة - نرمين السيد - أعلنت إيران، مساء اليوم الإثنين، أن أجهزة الطرد المركزى فى منشأة نطنز النووية أصبحت تمتلك القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 6 أضعاف، وهى نسبة تتخطى بكثير النسبة المخصصة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





وكان نائب رئيس البرلمان الإيرانى أمير عبد اللهيان، كشف فى تصريحات لوكالة الطلبة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن أن إيران اعتقلت بعض المشاركين فى عملية اغتيال عالم النووى الإيرانى محسن فخرى زاده، والذى كان يعد المهندس الأول والمدير البارز فى مشروع النووى بطهران.

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