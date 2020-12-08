عاجل .. بايدن يختار رسميا الجنرال لويد أوستن لمنصب وزير الدفاع

جدة - نرمين السيد - واختار الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، الجنرال المتقاعد لويد أوستن، الذى قاد القوات الأمريكية لدخول بغداد عام 2003، وترأس القيادة المركزية "سنتكوم"، ليكون أول وزير دفاع أمريكى من أصول إفريقية.

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