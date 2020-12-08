الإمارات تكشف عن موقفها حيال المصالحة الخليجية مع قطر

كشف السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، اليوم الثلاثاء، عن موقفه حيال المصالحة الخليجية التي تقودها الولايات المتحدة والكويت لحل الأزمة القائمة منذ 3 سنوات بين قطر ودول الخليج.

وقال العتيبة في لقاء مع معهد "هدسون" بالولايات المتحدة، إن "هناك الكثير من الالتزامات والقرارات الحكومية لتخفيف الأمور، وإذا صمد ذلك فإننا أمام فرصة واعدة لبدء عملية فك الاشتباك بشأن الأزمة الخليجية".

وأضاف العتيبة: "إذا صمد ذلك وإذا لم يصمد أعتقد أنه من المبكر جدًا الحديث عن حل للخلاف مع قطر".

وتطرق يوسف العتيبة إلى مسألة الاعتراض على صفقة بيع مقاتلات "إف-35" للإمارات قائلًا إن "الاعتراض على بيع المقاتلات لنا يتمثل في أن الرئيس دونالد ترمب هو من يقف ورائها".

وأكد أن أبوظبي تشتري الأسلحة للدفاع بأموالها للدفاع عن نفسها ضد عدو مشترك مع الولايات المتحدة.

وأشار العتيبة إلى أن مقاتلة "إف-35" تعتبر خط دفاع أول عن الإمارات والولايات المتحدة، مضيفًا أن "بيع المقاتلات إلى الإمارات يتوافق مع القانون الأمريكي لدعم تفوق إسرائيل النوعي".