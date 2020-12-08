المسماري يكشف تفاصيل خرق سفينة تركية الحظر المفروض قبالة سواحل ليبيا

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل خرق وانتهاك إحدى السفن التركية الحظر المفروض قبالة سواحل ليبيا.

وقال المسماري في تصريحات لقناة "العربية"، إن الجيش الليبي فتش سفنا خرقت الحظر المفروض قبالة سواحل البلاد، لافتا إلى أن السفينة التركية قامت بـ 3 انتهاكات للحظر البحري.

وأضاف المسماري أن السفينة التركية تجاهلت نداءات خفر السواحل الليبي، مؤكدا أنه تم تفتيشها وسيبحثون في مصيرها.

وأشار إلى أن السفينة التركية لا تنقل حمولة مشبوهة لكنها دخلت منطقة الحظر، موضحا أن أنقرة تحتفظ بوجود عسكري كبير في مناطق غرب ليبيا.

وتابع قوله إن أنقرة أغرقت ليبيا بالمرتزقة والعناصر المتطرفة، مؤكدا أن تركيا تريد تأجيج النزاع لتجنب خروجها من ليبيا.

وأكد المسماري في وقت سابق، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يتوقف يوما عن نقل الأسلحة إلى ليبيا، مضيفا أن البيان التركي المندد باحتجاز السفينة التركية من قبل الجيش الليبي يحمل نبرة غطرسة غير مقبولة.

وتابع: "نحن في حالة حرب مع تركيا وفي مواجهة حقيقية"، مؤكدا أن الجيش وافق على وقف إطلاق النار احترامًا لمصر والدول الشقيقة التي طلبت ذلك.

وشدد على أن تركيا تريد استكمال مشروعها الاستعماري في المنطقة.