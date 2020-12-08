متهما هذا المسئول الأجنبي .. رئيس فنزويلا يكشف عن محاولة لاغتياله يوم الانتخابات

كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عن التحضير لمحاولة لاغتياله في يوم الانتخابات البرلمانية التي شهدتها بلاده أول أمس الأحد.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قال مادورو في مؤتمر صحفي، "حصلت على المعلومات المتعلقة بالتحضير لاغتيالي من مصدر موثوق به في المخابرات الكولومبية"، مؤكدا أنه غير مركز الاقتراع الخاص به وذهب لمقر آخر.

واتهم رئيس كولومبيا بالوقوف وراء محاولة اغتياله، قائلا إن إيفان دوكي من مقره الرئاسي شارك في التخطيط لاغتياله يوم الانتخابات.

وكان الرئيس الفنزويلي اتهم مرارا الولايات المتحدة وكولومبيا بتنظيم محاولات اغتياله، مؤكدا إحباطها.

وأعلن مادورو، أمس الاثنين، فوز الإشتراكيين في انتخابات البرلمان، وبذلك استعاد حزبه السيطرة على مجلس النواب في البلاد بعد انتخابات قاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية واتّسمت بنسبة امتناع عن التصويت مرتفعة.

وقال نيكولاس مادورو على الهواء مباشرة عبر قناة "VTV" الفنزويلية: "نحن نعرف كيف نربح ونخسر، واليوم صادف أن نفوز. هناك تغيير في الدورة، دورة العمل، استعادة البلاد، الاقتصاد، السيادة، الاستقلال".