بايدن يعين لويد أوستن وزيرا للدفاع كأول أمريكي من أصل أفريقي يتولى المنصب

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، اختياره لويد أوستن كوزير للدفاع. حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" عن مسؤول مقرب.

وأوستن لويد هو أول أمريكي من أصل أفريقي يتولى هذا المنصب.

وواجهت نية جو بادين بترشيح لويد أوستن وزيرًا للدفاع عارضة مبكرة من بعض المشرعين الذين شككوا في مدى ملاءمته لهذا المنصب.

وأعرب السياسيون الديمقراطيون والجمهوريون على السواء عن قلقهم بشأن الاختيار، بعد يوم انتشار تقارير تتحدث عن ترشيحه، وحذر الخبراء من مخالفة التقاليد الأمريكية للقيادة المدنية في البنتاجون.

وتقاعد الجنرال أوستن، وهو جنرال من فئة أربع نجوم، من الخدمة العسكرية الفعلية منذ أربع سنوات فقط، مما قد يضعه على خلاف القانون الأمريكي الذي ينص على أن وزير الدفاع يجب أن يكون خارج الزي الرسمي لمدة سبع سنوات على الأقل. سيحتاج الكونجرس إلى منحه تنازلًا ، وهو ما فعله مرتين فقط من قبل خلال 70 عامًا - بما في ذلك جيم ماتيس ، أول وزير دفاع أمريكي رشحه دونالد ترامب.