رئيسة وزراء نيوزيلندا تعتذر مجددا للمسلمين .. ما السبب ؟

قدمت رئيس الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، اعتذارًا جديدًا للمسلمين بعد أن كشفت لجنة التحقيق الملكية عن مجموعة من الإخفاقات قبل حدوث الهجومين الإرهابيين على مسجدي مدينة كرايست تشيرش عام 2019.

ووفقًا لصحيفة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أوصت لجنة التحقيق الملكية بوضع تشريع جديد لتجريم التخطيط أو التحضير لهجوم إرهابي ، وتشديد القوانين المتعلقة بخطاب الكراهية.

وأكدت أرديرن: "سيكون هناك مساءلة"، لافتة إلى أن تنفيذ التوصيات هو "أقل ما تدين به البلاد" لمن لقوا مصرعهم في الهجمات.

وأشارت: "فيما يتعلق بكيفية وقوع الهجوم وما الذي كان يمكن فعله لوقفه، لم تحدد اللجنة أي وكالة حكومية كان من شأنها أن تسمح بالكشف عن تخطيط الإرهابيين واستعدادهم".

وأوضحت أن هذا يعلم البلاد العديد من الدروس والمجالات المهمة التي تحتاج إلى التغيير، مؤكدة أن "اللجنة لم تتوصل إلى نتائج تفيد بأنه كان من الممكن وقف الهجومين، لذلك فهذا إخفاق ولهذا نيابة عن الحكومة، أعتذر".

وكان القضاء النيوزيلندي، أصدر في أغسطس الماضس، حكمًا بالسجن المؤبد مدى الحياة، على الأسترالي برنتون تارانت، منفذ مجزرة المسجدين، في مدينة كرايست تشيرش العام الماضي التي خلفت مقتل 51 شخصا.

وتستوجب الإدانة بالقتل حكما إلزاميا بالسجن مدى الحياة، حيث حكم على "تارانت" بالسجن من دون إمكانية الإفراج المشروط، وهو حكم لم يصدر من قبل في نيوزيلندا.

وأقر "تارانت" بالذنب في 51 تهمة بالقتل و40 تهمة بالشروع في القتل وتهمة ارتكاب عمل إرهابي فيما يخص المذبحة التي شهدتها مدينة كرايستشيرش وبثها المهاجم مباشرة على فيس بوك.

وكان الإدعاء النيوزلندي كشف أن تارانت درس خطته بدقة لإيقاع أكبر عدد من الضحايا، وأبلغ الشرطة بعد إلقاء القبض عليه إنه أراد إثارة الخوف بين السكان المسلمين.