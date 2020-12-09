مواعيد الاجازات والعطل الرسميه فى السعوديه فهي من أكثر المواضيع الذي يبحث عنها بمحرك البحث جوجل فالطلاب والموظفين وجميع العاملين يكون لديهم رغبة في التعرف عن مواعيد الاجازات والعطل الرسميه فى السعوديه 1442 سواء الوطنية او الاسلاميه وغيرها من المناسبات التي تجعلهم يبتعدون عن ضغوطات العمل واليكم مواعيد الاجازات الرسميه فى السعوديه.مواعيد الاجازات والعطل الرسميه فى السعوديه 1442
هناك الكثير من العاملين والموظفين والطلاب الذين يتلهفون إلى التعرف عن مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية فى السعوديه 1442 كالأعياد الدينية والمناسبات الوطنية، فالوقت الذي يقضيه الشخص وسط أسرته يجعله يبتعد تماماً عن ضغوطات الحياة العملية، والبعض منهم يستغل وقت العطلة في السفر وقضاء الأوقات الممتعة بالرحلات من بلد إلى أخرى، ولأن السعودية من البلدان الإسلامية فمن المتعارف عليها أن أيام العطل والاجازات تكون في عيد الفطر والأضحى من كل عام، ولكن تختلف فترة الإجازة في المملكة والقطاعات الخاصة والحكومية عن بعضهم، فمن الممكن أن تكون الإجازة بالقطاعات الحكومية أكثر من يوم وبالقطاعات الخاصة تصل إلى يوم أو اثنان وتشمل إجازات العام الجديد ما يلي:
- اليوم الوطني: الأحد الموافق 6 صفر 1442 الذي يوافق 23 سبتمبر 2020.
- نهاية العام: الخميس 16 جمادى الأولى 1442 الموافق 30 ديسمبر وتستمر حتى أسبوعين.
- نهاية العام الدراسي: الخميس 22 شوال 1442 الموافق 3 يونيو 2021.
- عيد الفطر 1442: الخميس 1/ 10/ 1442 هجري الموافق 13 مايو 2021 وتستمر لثلاثة أيام.
- عيد الأضحى 1442: الثلاثاء 10/ 12/ 1442 هجرية الموافق 20يوليو وتستمر أربعة أيام.
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