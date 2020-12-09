الولايات المتحدة.. إصابات كورونا تقترب من الـ15 مليونا 

أعلنت جامعة "هوبكنز" الأمريكية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد يقترب من 15 مليون حالة.
وأوضحت الجامعة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 1404 وفيات و192299 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.
ولفتت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 283703، فيما إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 14.95 مليون.
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