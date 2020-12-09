الأمم المتحدة تكشف عن دليل جديد لتورط إيران في ليبيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمجلس الأمن إن تحليل الأمم المتحدة لصور 4 صواريخ موجهة مضادة للدبابات في ليبيا وجد أن أحدها "له خصائص تتفق مع صاروخ دحلاوية الإيراني الصنع".

وبحسب "رويترز"، قال في تقريره نصف السنوي - الذي قدم إلى المجلس في وقت متأخر من يوم الاثنين - إن الأمانة العامة للأمم المتحدة "غير قادرة على التأكد مما إذا كان هذا الصاروخ الموجه المضاد للدبابات قد تم نقله إلى ليبيا" في انتهاك لعقوبات مجلس الأمن على إيران.

وحظر المجلس المكون من 15 عضوا صادرات الأسلحة من قبل إيران في عام 2007. وبموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية الرئيسية، المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن، تم رفع القيود على الأسلحة في أكتوبر من هذا العام.

واتهمت إسرائيل إيران بخرق العقوبات وقدمت صورًا للصواريخ الموجهة المضادة للدبابات في ليبيا إلى جوتيريش في مايو. بعد أسابيع قليلة، كتبت إيران إلى جوتيريش و"رفضت رفضًا قاطعًا" المزاعم الإسرائيلية باعتبارها "لا أساس لها على الإطلاق".

وقال التقرير إنه "بناءً على تحليل للصور المقدمة، أثبتت الأمانة أن أحد الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات له خصائص تتفق مع صواريخ دحلوية الإيرانية المنتجة، على الرغم من عدم وجود تاريخ واضح لإنتاج هذا الصاروخ الموجه المضاد للدبابات".

وذكر التقرير أن "الأمانة العامة غير قادرة على التأكد مما إذا كان هذا الصاروخ الموجه المضاد للدبابات قد تم نقله إلى ليبيا بطريقة تتعارض مع القرار 2231 (2015)".

يقدم جوتيريش تقريره مرتين في السنة إلى مجلس الأمن حول تنفيذ قرار 2015.

تخضع ليبيا أيضًا لحظر أسلحة تفرضه الأمم المتحدة منذ عام 2011. ويقدم خبراء مستقلون في الأمم المتحدة تقريرًا منفصلًا إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ تلك الإجراءات.

كما أخبر جوتيريش المجلس أنه - بناءً على تحليل فوتوغرافي - 476000 طلقة من عيار 7.62 ملم، استولت عليها القوات الأسترالية في يونيو 2019 في المياه الدولية قبالة خليج عمان، لا يبدو أنها صنعت من قبل إيران.

ويأتي ذلك عقب تقارير أكدت تورط إيران في ليبيا بنقل أسلحة تركية إلى ليبيا على متن سفن شحن إلى مليشيات الوفاق الإرهابية.

وذكر بابك تقوائي، الخبير الإيراني بمجال الدفاع، في تحليل نشرته محطة "إيران إنترناشونال"، أن طهران تلعب دورا خفيا في دعم مليشيات حكومة الوفاق الليبية لخدمة مصالح أنقرة منذ عدة سنوات.