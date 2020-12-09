الجنرال لويد أوستن.. أول وزير دفاع أسود في التاريخ الأمريكي؟

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الجنرال المتقاعد من أصول إفريقية لويد أوستن، الذي قاد القوات الأمريكية لدخول بغداد عام 2003، وترأس القيادة المركزية (سنتكوم) لمنصب وزير الدفاع، حيث كان أول قائد أسود في تاريخها، وفي هذا التقرير نرصد معلومات عن أول وزير دفاع من أصول إفريقية..

- ولد لويد أوستن في 8 أغسطس 1953 في موبايل بولاية ألاباما، وترعرع في مدينة توماسفيل بولاية جورجيا.

- تخرج من الأكاديمية العسكرية الأمريكية (ويست بوينت) بدرجة بكالوريوس العلوم في يونيو 1975.

- حصل لاحقا على درجة الماجستير في الآداب كمستشار من كلية التربية بجامعة أوبورن عام 1986، وماجستير إدارة الأعمال في إدارة الأعمال من جامعة ويبستر عام 1989.

- يتم تدريب المستشارين كمجموعة مهنية على مناهج منهجية متعددة للبحث بما في ذلك الأساليب النوعية والكمية. غالبا ما تتضمن المحتويات التعليمية القضايا والاتجاهات المتعلقة بالتعددية الثقافية وعلم الأعصاب والاعتبارات السريرية الأخرى مثل تقييم الصدمات وسوء المعاملة.

- عمل بايدن مع أوستن في عهد باراك أوباما، حين أشرف على عملية سحب 50 ألف عسكري أمريكي من العراق في عام 2011.

- تولى أوستن قيادة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بين عامي 2013 و2016.

- خدم أكثر من 40 عاما في الجيش، قبل التقاعد عام 2016، والانتقال للعمل في قطاع الدفاع، كما عدد من سابقيه. وهو عضو في مجلس إدارة "رايتون تكنولوجيز"، واحدة من أكبر الشركات المصنعة للطيران ومعدات الدفاع في العالم. وأثار توليه هذا المنصب انتقادات له من بعض التقدميين.

- كان المهندس العسكري الرئيسي للهجوم الذي قادته الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا.

- تفوق الجنرال السابق الذي خاض حربي أفغانستان والعراق والبالغ 67 عاما على المرشحة المفضلة لهذا المنصب ميشيل فلورنوي، الوكيلة السابقة لوزارة الدفاع، وسط ضغوط تمارس على بايدن لترشيح المزيد من الشخصيات من الأقليات لمراكز في إدارته.

- ينتمي أوستن إلى مدرسة العسكريين المعروفين باعتدالهم إزاء النزاعات الدولية، وهو أقرب إلى توجهات رئيس أركان القوات المشتركة الأمريكية سابقا الأدميرال مايكل مولن، ووزير الدفاع الأسبق جيمس ماتيس.

- يؤمن أوستن بما يسميه "البراجماتية العسكرية"، ويبتعد عن المجازفات غير المضمونة، كما يدعم بشدة التعاون مع الحلفاء التاريخيين من أجل حل النزاعات الدولية.

- يتمتع الجنرال أوستن بسمعة طيبة في قيادته القوية وتجنب الحديث علنا، وإجراء القليل من المقابلات واختيار عدم التحدث علنا عن العمليات العسكرية.

- برزت تصريحات لأوستن عام 2013 والتي استشهد فيها بالرئيس المصري الأسبق، محمد أنور السادات، حيث قال خلال مؤتمر العلاقات العربية الأمريكية العام 2013: "في ـ2 من نوفمبر 1977 الرئيس المصري أنور السادات أدلى بخطاب تاريخي أمام الكنيست في القدس ليصبح أول رئيس لدولة عربية يزور إسرائيل".

وتابع أوستن قائلا: "وفي خطابه قال السادات لأعضاء البرلمان ’إنَّ في حياة الأمم والشعوب لحظات، يتعين فيها على هؤلاء الذين يتّصفون بالحكمة والرؤية الثاقبة، أن ينظروا إلى ما وراء الماضي، بتعقيداته ورواسبه، من أجل انطلاقة جسور نحو آفاق جديدة، وهؤلاء الذين يتحملون، مثلنا، تلك المسئولية الملقاة على عاتقنا، هم أول من يجب أن تتوافر لديهم الشجاعة لاتخاذ القرارات المصيرية، التي تتناسب مع جلال الموقف‘ هذا كان قبل 36 عاما ماضية، وفي الوقت الذي يختلف فيه العالم بالعديد من الأوجه الآن فالمسئولية المشتركة تحدث عنها السادات بأن نكون صانعي سلام وداعمين للعدالة تبقى منتصبة حتى اليوم".

- إن وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على ترشيح بايدن للجنرال المتقاعد أوستن فإن الأخير سيصبح بذلك أول رجل أسود يقود وزارة الدفاع الأمريكية. وسيحتاج تعيينه موافقة الكونجرس، إذ لم تمرّ سبع سنوات على تقاعده.