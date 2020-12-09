وفاة 6 مرضى تلقوا لقاح كورونا خلال تجاربه النهائية في أمريكا

أكد تقرير لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الثلاثاء، وفاة 6 أشخاص خلال تجارب تطوير لقاح كورونا الذي أنتجته شركة "فايزر" الأمريكية وشركة "بيونتيك" الألمانية.
وكشف التقرير المكون من 53 صفحة أن شخصين توفيا بعد حقنهما باللقاح، فيما توفى 4 آخرون بعد تلقيهم لقاحا وهميا، وفقًا لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية.
ورغم ذلك أكدت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أن اللقاح آمن، مشيرة إلى أن حالات الوفاة لم تكن مرتبطة بتعاطي اللقاح.
وأوضح التقرير أن فعالية اللقاح تصل نسبتها إلى 52% بعد أول جرعة فقط، وترتفع نسبة فعالية اللقاح إلى 95 بعد سبعة أيام من الجرعة الثانية.
ولفت إلى أن أحد المرضى الذين توفوا بعد تلقيهم اللقاح بـ 3 أيام كان يعاني من السمنة وتصلب الشرايين، فيما توفى المتطوع الثاني بسكتة قلبية بعد 60 يومًا من الجرعة الثانية.
وأكد التقرير أنه من بين أولئك الذين تلقوا العلاج الوهمي، توفي اثنان من نوبة قلبية وسكتة دماغية، وجار تحديد سبب وفاة الشخصين الآخرين، موضحًا أنه من بين الستة متوفين 3 أشخاص يتخطى عمرهم الـ 55 عامًا.
وبدأت بريطانيا اليوم عملية تلقيح المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بالمرض بلقاح فيروس كورونا الذي أنتجته شركة فايزر وبيونتيك.
وتلقت المسنة البريطانية، مارجريت كينان الجرعة الأولى للقاح فيروس كورونا داخل المستشفى الجامعي في كوفنتري، وسط تصفيق العاملين بالمستشفى.
كما تلقى المواطن البريطاني، ويليام شكسبير، ليصبح ثاني شخص يتلقى اللقاح بعد مارجريت كينان وأول رجل في العالم يتم حقنه باللقاح.
ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، فإن الصدفة شاءت أن يكون اسم أول رجل في العالم يتلقى اللقاح مطابقًا لاسم أيقونة المسرح والشعر البريطاني الراحل وليام شكسبير.
وكانت المواطنة مارجريت كينان تلقت الجرعة الأولى للقاح فيروس كورونا داخل المستشفى الجامعي في كوفنتري، وسط تصفيق العاملين بالمستشفى.
ونقلت "بي.بي.سي" عن مارجريت، التي ستحتفل بعيد ميلادها الـ91، الأسبوع المقبل، وصفها بأن جرعة اللقاح "هي أفضل هدية عيد ميلاد كنت أتمناها على الإطلاق".
وقالت مارجريت، إن "هذه الجرعة تعني أنه بإمكاني قضاء وقت مع عائلتي وأصدقائي أخيرًا خلال نهاية العام، بعد أن كنت أمكث وحدي لفترة طويلة".
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