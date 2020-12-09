وفاة 6 مرضى تلقوا لقاح كورونا خلال تجاربه النهائية في أمريكا

أكد تقرير لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الثلاثاء، وفاة 6 أشخاص خلال تجارب تطوير لقاح كورونا الذي أنتجته شركة "فايزر" الأمريكية وشركة "بيونتيك" الألمانية.

وكشف التقرير المكون من 53 صفحة أن شخصين توفيا بعد حقنهما باللقاح، فيما توفى 4 آخرون بعد تلقيهم لقاحا وهميا، وفقًا لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية.

ورغم ذلك أكدت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أن اللقاح آمن، مشيرة إلى أن حالات الوفاة لم تكن مرتبطة بتعاطي اللقاح.

وأوضح التقرير أن فعالية اللقاح تصل نسبتها إلى 52% بعد أول جرعة فقط، وترتفع نسبة فعالية اللقاح إلى 95 بعد سبعة أيام من الجرعة الثانية.

ولفت إلى أن أحد المرضى الذين توفوا بعد تلقيهم اللقاح بـ 3 أيام كان يعاني من السمنة وتصلب الشرايين، فيما توفى المتطوع الثاني بسكتة قلبية بعد 60 يومًا من الجرعة الثانية.

وأكد التقرير أنه من بين أولئك الذين تلقوا العلاج الوهمي، توفي اثنان من نوبة قلبية وسكتة دماغية، وجار تحديد سبب وفاة الشخصين الآخرين، موضحًا أنه من بين الستة متوفين 3 أشخاص يتخطى عمرهم الـ 55 عامًا.