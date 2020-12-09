سقوط طائرة هليكوبتر فرنسية قرب جبال الألب

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة هليكوبتر في جبال الألب الفرنسية، بعد اصطدامها بمرتفع جبلي بارتفاع 1800 متر.

وذكرت وكالة "رويترز" أن 6 أشخاص لا يزالوا مفقودين كانوا على متن الطائرة، مشيرة إلى أن قائد الطائرة التي كان على متنها طيار آخر بالإضافة إلى اثنين من مشغلي الرافعات واثنين من عمال الإنقاذ الجبليين تمكنوا من إطلاق إشارات استغاثة مع سقوط الطائرة.

قالت محافظة سافوا الفرنسية إنه تم إرسال 3 طائرات هليكوبتر لتلبية نداء الاستغاثة، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى موقع الحادث بسبب الضباب، فيما تحاول فرق الإنقاذ التوجه إلى مكان الحادث برًا.

أوضحت المحافظة أنها تواصلت مع أحد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، فيما أكد مكتب الحوادث الجوية الفرنسية أنه فتح تحقيقًا بشأن الحادث وسيقوم بإرسال فريقه إلى الموقع.