يستغلان الإسلام لمصالحهما .. بشار الأسد يهاجم ماكرون وأردوغان

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن جوهر الفكر هو الدين لأنه يدخل في كل جوانب الحياة، مشيرًا إلى أن المؤسسة الدينية كانت خلف الجيش دوما.

وأضاف الأسد في كلمة له خلال الاجتماع الدوري لوزارة الأوقاف، أنه لو تخاذل الجيش لانتصر الإرهاب ولو تخاذلت المؤسسة الدينية لانتصرت الفتنة.

وأشار إلى أن ما يحدد قدرة المجتمعات على مواجهة العواصف الهدامة هي عوامل الاستقرار وتحصينه من الاختراقات الفكرية، مشددًا على أن قياس تمسك المجتمع بالدين يكون من خلال قياس أخلاق المجتمع وسلوك أبنائه.

وأوضح الرئيس الأسد أن القضايا الأمنية والمعيشية تزول بزوال أسبابها، إنما القضايا الفكرية والعقائدية هي قضايا مزمنة.

وتابع أن هناك خراب في المجتمعات الإسلامية، حيث حدث منذ قرن تقريباَ، مؤكدا أنه بعد مئة عام حقق الأعداء نجاحات كبيرة، وتم استخدام الدين لكي يكون أداة للتخريب بدلا من التطور.

وأشار: "خلال القرن الماضي نحن نتراجع.. نحن نخسر والأعداء يتقدمون إلى الأمام.. تلاحظون بعد فترة أن هناك دائما انتكاسات سببها التفاعل والتأثر بما يحدث في مناطق أخرى من العالم الإسلامي وخاصة مع تطور أو انتشار وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع بشار الأسد قائلا: "لنبدأ بمسؤولياتنا.. من الطبيعي عندما تحصل هجمات كالهجمة الأخيرة الإساءة لمعتقداتنا ولرموزنا وحصلت سابقًا. من الطبيعي في مثل هذه الأحوال أن يكون الرد الأول هو بالإدانة.. الإدانة الحاسمة والموقف الحازم".

وتساءل "لماذا تستمر تلك الإساءات؟"، مجيبا بقوله "لأننا نغضب.. فقط نغضب.. نحن نغضب لكننا لا نتصدى وهناك فرق كبير بين الغضب وبين التصدي.. كل ما يحصل.. كل ما نقوم به يدور حول مشاعرنا لا يدور حول مصالحنا وعندما نتحدث عن مصالحنا فهي لا تنفصل عن عقائدنا لأن العقائد أنزلت من أجل المصالح".

وشن هجوما على الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والتركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن سبب الموقف الأخير بشأن الإساءة للنبي محمد هو أن الأول فرنسا لديه انتخابات العام القادم وهو يريد أن يستقطب المصابين برهاب الإسلام، أما الثاني لديه انتخابات في عام 23 في تركيا، مؤكدا أن أردوغان لم يعد لديه من الأكاذيب ما يقنع بها شعبه وبدأ يخسر شعبيته فقرر أن ينصب نفسه حاميًا للإسلام.