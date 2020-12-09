طريقة تحميل لعبة فورت نايت download Fortnite عبر هاتف الآيفون والأندرويد والبالاي ستيشن

تحميل لعبة فورت نايت تتمثل شعبية لعبة فورت نايت الكبيرة في أنها لعبة تعتمد على التواصل ما بين اللاعبين، فعلى اللاعبين اللعب في مواجهات دائمة سواء وجهًا لوجه أو في مجموعات، مما يُتيح لكافة اللاعبين فرصة المشاركة والتشاور حول اللعبة وإبداء الآراء المختلفة، كما يمكنهم من إرسال مساعدات لبعضهم البعض لاجتياز مستويات معينة داخل وأثناء اللعبة.

تحميل لعبة فورت نايت download Fortnite

أهم قواعد لعبة فورت نايت، هي عبارة عن بعض القواعد السهلة والبسيطة وتتلخص فيما يلي: download Fortnite

البداية: انطلاق اللاعبين من نقطة البداية وهي حافلة المعركة بدون أسلحة، حيث يجب عليهم التزويد بالأسلحة خلال رحلتهم داخل اللعبة. المواجهة: السير عبر خريطة المعركة ومواجهة كل لاعب اللاعب أخر، أو تكوين مجموعات حربية صغيرة من ثلاث لأربع لاعبين. البقاء للأقوى: يُعتبر من أهم قواعد ومبادئ اللعبة حيث دائمًا البقاء للأفضل والأقوى، لذلك وجب على كل لاعب التسليح جيدًا سواء كان بمفرده أو وسط مجموعة. النهاية: تنتهي اللعبة بفوز أكثر اللاعبين صمودًا، فإذا كان اللاعب منفردًا لابد أن يكون من ضمن أفضل مائة لاعب، والمجموعة من اللاعبين ينالوا المكسب عند تصدرهم الترتيب النهائي.

تحميل لعبة فورت نايت على الآيفون

يتم ذلك عن طريق الدخول إلى متجر الهاتف الخاص بجوال الآيفون، ومن خلال هذا التطبيق يمكن تحميل لعبة فورت نايت مجانًا، حيث يُرسلك التطبيق لتنزيل لعبة فورت نايت للايفون.