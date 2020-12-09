فرنسا: استئناف علاقة الاتحاد الأوروبى مع تركيا لن تتم قبل توضيح مواقفها

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أغنيس فون دير مول: "عشية انعقاد المجلس الأوروبى يومى 10 و11 ديسمبر، طلب وزير الخارجية من نظيره التركى مولود تشاووش أوغلو توضيحات حول مواضيع عدة" وأضافت: "هذا شرط ضرورى لاستئناف العلاقات البناءة بين تركيا والاتحاد الأوروبى".

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