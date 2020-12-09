رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يرحب بزيارة الرئيس السيسي

أعرب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه عن ترحيبه وسعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الفرنسية باريس.
وقال رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي في تغريدة على تويتر "في وقت تختار فيه مصر الانضمام لعائلة المجلسين - البرلمان والشيوخ - يسعدني أن أرحّب بالرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأضاف لارشيه في تغريدته "تلك هي الزيارة الرابعة للرئيس السيسي لمجلس الشيوخ الفرنسي.. والأولى كجزء من زيارة رسمية".
وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس جيرارد لارشيه، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، لبحث التعاون في مختلف المجالات لاسيما على الصعيد البرلماني.
ويزور الرئيس السيسي باريس في إطار زيارة رسمية، التقى خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء جان كاستكس، واستهلها بلقاء وزير الخارجية جان ايف لو داريان، حيث تم التأكيد على تعزيز الشراكة بين البلدين في عدد من القضايا والملفات الهامة بعدد كبير من المجالات.
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