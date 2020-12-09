بعد تصريحات متهورة.. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد جارتها الجنوبية بدفع الثمن

حذرت كيم يو جونج شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون من أن كوريا الجنوبية ستدفع "ثمنا باهظا" جراء التصريحات المتهورة لوزير خارجيتها.
وقال وزير خارجية كوريا الجنوبية « كانج كيونج وا» خلال تصريحات في حوار المنامة بالبحرين، الأسبوع الماضي، إن كوريا الشمالية لم تستجب لدعواتهم بشأن التعاون لمكافحة وباء كورونا عبر الحدود المشتركة، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وأكد وزير خارجية سول خلال تصريحاته أنه من الصعب تصديق ادعاء بيونج يانج بعدم تسجيل إصابات بالفيروس، بحسب الوكالة.
وذكرت الوكالة أن شقيقة زعيم كوريا الشمالية انتقدت تلك التصريحات المتهورة التي أدلى بها الوزير الكوري الجنوبي دون أي اعتبار "للعواقب".
وأضافت جونج صاحبة الـ32 عاما أن كوريا الجنوبية تعمل على زيادة توتر العلاقات بين البلدين.
وتابعت شقيقة الزعيم الكوري "لن ننسى هذه الكلمات أبدا .. وقد تدفع - كوريا الجنوبية - الثمن باهظا".
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