طريقة التسجيل في سكني للمطلقات والأرامل للحصول علي الدعم السكني

طريقة التسجيل في سكني للمطلقات، في المملكة العربية السعودية عبر وزارة الإسكان التي مازال تقدم كل ما هو جديد في دعم الأسر السعودية، وفقاً إلي معايير تضمن العدالة لمستحقي الدعم السكني من الجوانب المالية والاجتماعية والصحية أيضاً، كما تقدم وزارة الإسكان تسهيلات شتي لكل الأسر بالمملكة من أجل ارتفاع نسبة تملك المواطنين السعوديين المسكن الملائم الذي يحقق لكل أسرة سعودية الراحة، لذا نقدم لكم عبر موقع ثقفني خطوات التسجيل في سكني للمطلقات، وشروط حصول النساء السعوديات المطلقات إلي الدعم السكني.

تتمكن كل امرأة سعودية مطلقة التسجيل في برنامج سكني التابع إلي وزارة الإسكان السعودية، من أجل الحصول علي الدعم السكني، كما يحق لكل امرأة أرملة أيضاً التقديم في الدعم السكني، وفقاً إلي شروط شروط الدعم السكني الجديدة التي وضعها وزارة الإسكان في لائحة الدعم الجديدة، وجاء من ضمن الدعم المقدم من وزارة الإسكان الدعم السكني للنساء أو الفتيات التي كان أهم شروطه هي عدم زواج الفتاة بعد أن صار عمرها 25 عام، أو الفتاة التي توفي أبويها قبل أن تبلغ هذا عمر 25 عام أو الفتاة المجهول أسرتها أو أبويها.



وضع الإسكان بالمملكة العربية السعودية عدة شروط للنساء المطلقات للحصول على الدعم السكني وجاءت هذه الشروط كالتالي:

يجب أن تكون المرأة المطلقة تعول طفل أو أكثر بحيث لا يزيد عمر أحد أبنائها عن 25 عام. أن يكون مر على زمن طلاقها عامين فأكثر.

لا تختلف شروط الدعم السكني للمطلقات كثيرا عن الدعم السكني للأرامل فجاءت شروط الدعم للأرامل كالتالي:

يجب أن يكون مر على زمن وفاة الزوج عامين فأكثر.

يجب أن يكون الأب متوفي.

يجب أن يكون الزوج المتوفي ينتمي إلي جنسية سعودية.

الدخول علي رابط سكني .

. تقديم دفتر العائلة أو بطاقة الأحوال المدنية.

تسجيل البيانات الشخصية مثل (رقم الجوال، الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد).

التحقق من الرمز المرئي.

استقبال رقم الدخول علي الجوال.

القيام بفتح الصفحة الرئيسية لموقع سكني.

القيام بتسجيل الدخول عن طريق رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

القيام باستكمال البيانات المطلوبة مع تجهيز معرف الراتب أو نموذج الدخل الشهري.

بعد الانتهاء من تسجيل كافة المعلومات المطلوبة لا يستغرق القبول المبدئي لطلب الدعم كثيرا، ولمزيد من التعرف علي موعد الحصول على الدعم يمكنك التواصل مع سكني مع خلال الاتصال بالرقم الموحد.

أوضحت لائحة الإسكان في بعض بنودها عن بعض الشروط العامة للدعم السكني وكانت هذه الشروط كالآتي:

الدعم السكني مخصص للرجال السعوديين وللنساء الغير سعوديات بشرط زواجها من رجل سعودي ولها منه أولاد لا يبلغ أكبرهم سن الخامسة والعشرين.

مخصص للرجال السعوديين وللنساء الغير سعوديات بشرط زواجها من رجل سعودي ولها منه أولاد لا يبلغ أكبرهم سن الخامسة والعشرين. يجب على الأسرة الراغبة في الاستفادة من دعم سكني أن تكون مقيمة بالسعودية، وبثتني من ذلك من هاجر خارج البلاد للعلاج أو التعليم.

لا يصرف الدعم السكني لمن لديه المسكن الجيد.

لا يصرف الدعم السكني للأسرة السعودية أكثر من مرة.

لا يمكن صرف الدعم السكني للأسرة التي تمتلك باسمها مسكن ملائم آخر 5 سنوات.

يهدف برنامج سكني لتحقيق رؤية الحكومة السعودية التي تبذل المجهود الوفير في دعم الأسر المحتاجة التي تتوافق مع شروط وزارة الإسكان وعلي راسهم المطلقات والأرامل كما يهدف برنامج سكني إلي تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع في توزيع الدعم ومراعاة اختلاف الطبقات في المجتمع السعودي من خلال مبادرات الدعم السكني.

أوضح برنامج سكني أن نسبة دعم النساء المطلقات والأرامل تصل إلي 100% من قيمة القرض العقاري المدعوم والذي يصل إلي 500 ألف ريال سعودي، من اجل تملك المرأة السعودية علي مسكنها الأول، لذا دعا الراغبين من للاستفادة من الدعم الدخول علي موقع وزارة الإسكان السعودية وتسجيل البيانات المطلوبة، علي سياق متصل اكد برنامج سكني علي شروط اعفاء الأسرة السعودية من سداد أي قروض سكنية وفقا لما أعلنته وزارة الإسكان عبر موقعها الإلكتروني.

وفقاً لما أعلنت عنه وزارة الإسكان السعودية أنه بإمكان المطلقات التعرف على الدعم السكني، كما يمكن للنساء والرجال أيضاً حساب الدعم من خلال تسجيل بعض المعلومات الأساسية التي تخص مقدار الدخل وأفراد الأسرة بالإضافة أيضا إلي المدة الزمنية المحددة للتمويل والتي يقوم المستفيد بتسجيلها كما في الصورة السابقة.

أطلقت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية 3 طرق للتواصل مع المواطنين الراغبين في الحصول علي الخدمات من وزارة الإسكان والتي من أهمها الدعم السكني تأتي هذه الطرق كالتالي:

خدمة الإتصال بالرقم الموحد (199099) خدمة راسلنا عبر الموقع الإلكتروني سكني. خدمة المستفيدين علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر.