التحالف العربي يدمر طائرة حوثية مفخخة قبل استهدافها للسعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس". وقال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي إن قواته تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية. يأتي ذلك بعد تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية لميليشيات الحوثي باعتبارها كياناً يشكل "قلقًا خاصًا". وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن أدرجت كلا من الحوثيين وحركة الشباب وتنظيم القاعدة وبوكو حرام وتحرير الشام وداعش وطالبان، ضمن الكيانات ذات الاهتمام الخاص. وتحدثت تقارير إعلامية في وقت سابق عن نية واشنطن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

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