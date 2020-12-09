إدارة ترامب تقترح مساعدات بـ 916 مليار دولار لمواجهة تبعات كورونا

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إنه قدم خطة تحفيزية جديدة بقيمة 916 مليار دولار لمكافحة وباء كورونا، بما في ذلك أموال لحكومات الولايات والإدارات المحلية، وذلك خلال محادثة مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

وأكد الوزير الأمريكي أن الاقتراح يشمل 140 مليار دولار من الأموال غير المستخدمة في برنامج حماية الرواتب، فضلاً عن 429 مليار دولار من أموال خزينة الدولة.

في سياق آخر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يمنح الأمريكيين الأولوية القصوى في الحصول على لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال ترامب إنه على استعداد لفرض قانون الإنتاج الدفاعي لضمان حصول الشعب الأمريكي على لقاحات كورونا بشكل سريع.