الإقامة سنة واحدة.. قرار مفاجئ من الكويت بشأن الوافدين

أوقفت وزارة الداخلية الكويتية، منح إقامة الوافدين لمدة سنتين أو أكثر، حسبما أكدت وسائل إعلام محلية.

ونقلت صحيفة "الرأي" عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" قولها: إن الكويت أوقفت إصدار إقامة للوافدين لمدة سنتين أو أكثر مع الاكتفاء بـ"سنة واحدة فقط"، ويشمل القرار زوجات الكويتيين وأبناء الكويتيات وأمهات المواطنين الوافدات وزوجات وأبناء الوافدين.

وقالت المصادر إن سبب منح الإقامة للوافدين لمدة سنة فقط؛ جاء بسبب تداعيات وباء كورونا، والتي عرقلت كثيرًا من الأعمال.

وأوضحت المصادر أن منح الإقامة للوافدين ضمن هذه الفئات لأكثر من سنة واحدة يتطلب فحوصًا طبية ومراجعة القيود الأمنية وغيرها من الأمور الفنية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدرها، أن قرار وقف منح الإقامة لأكثر من عام يسري على الجميع، استثناء العاملين في القطاع الأهلي المتواجدين داخل الكويت ولديهم أذونات عمل رسمية لسنتين أو أكثر.

علاوة على ذلك، قالت المصادر إن الداخلية الكويتية منحت فرصة لمدة شهر لمخالفي قانون الإقامة، لتعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد، مضيفة أن تجاوب المخالفين ضعيف جدا.