انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020 وشروط الترشح بالتفاصيل الكاملة

انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020 , تقام انتخابات مجلس الأمة الكويتي في الخامس من ديسمبر كل عام، وهي الانتخابات الثامنة عشر في تاريخ دولة الكويت، وتجري هذه الانتخابات بناء على رغبة الشعب الكويتي وذلك حتى يكون للشعب الحرية في اختيار ما يمثله في مجلس الأمة.

انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020

سنتحدث أولًا عن شروط الترشح في مجلس الأمة الكويتي إذ حرصت دولة الكويت على وضع مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب توافرها في الأشخاص المترشحين في مجلس الأمة، وذلك لضمان أحقيتهم لهذا المنصب وإليكم أهم هذه الشروط:-

• أن يكون المترشح حاصل على الجنسية الكويتية وفقا للقانون و مثبت بالأوراق.

• كما يجب أن لا يقل سن المتقدم عن 30سنة.

• إن يكون اسمه مدرجا في أحد الجداول الانتخابية.

• أن يكون مجيد باللغة العربية قراءة وكتابة.

• ومن أهم الشروط أن يكون المتقدم لم يسبق له ارتكاب جناية أو جريمة مخلة للشرف والأمانة وإذا سبق له ذلك ولكن نال رد شرف رسمي موثق فيجوز له الترشح دون وجود أي عوائق.

تأجيل الانتخابات

شهدت الفترة الأخيرة مجموعة من الاحتمالات بشأن تأجيل الانتخابات وذلك بسبب فيروس كورونا ولكن أصدرت الحكومة بيانا بأن هذا التأجيل سوف يكون مخالفاً للقانون وذلك وفقًا للمادة 107 في الدستور والتي تنص بأنه يمنع تأجيل الانتخابات إلا في حالة الحرب، لذلك تم البدء في الخطوات الانتخابية لكي تتم في الموعد المحدد لها.

النتائج الأولية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي

شهد مجلس الأمة الكويتي في دورته الحالية مجموعة من التغييرات أهمها غياب العنصر النسائي به وذلك بعد أن خسرت صفاء الهاشم مقعدها بعد أن ظلت محافظة عليه لأكثر من دورة انتخابية، وكان هناك أيضا تغير بشكل كبير في نتائج المجلس والذي تغير بنسبة تزيد عن 60% وذلك بفضل الوجوه الجديدة التي سيطرت على النتائج هذا العام حيث لن ينجح من مرشحين 2019 سوي 19 مرشحا فقط.

كما أكدت الصحف أيضًا أن نسبة الإقبال في الدوائر الانتخابية هذا العام كانت جيدة للغاية وذلك يدل على وعي المواطنين والذي كان هدفها الأول هو تغيير شكل الحكومة القادمة.