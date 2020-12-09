تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1442-2021 عبر موقع وزارة الموارد البشرية

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1442-2021، ومتى ينزل راتب الضمان، تلك الأسئلة هي الأكثر شيوعًا في بين المستفيدين من الضمان في المجتمع السعودي، خاصة بعد تداول أخبار كثيرة تٌفيد بضرورة القيام بتحديث البيانات حتى تستمر الخدمة ويحصل المواطنين على الدفعة المقرر صرفها.

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1442-2021

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مساعدة مالية للأسر محدودي الدخل في المملكة، وذلك ضمن إطار الإصلاحات التي تَقوم بها بالبلاد لتحقيق رؤية السعودية 2030.

ولقد أعلنت الوزارة مؤخرًا أنه يَجب على المستفيدين القيام بتحديث بياناتهم حتى يَتم فرز المستفيدين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى سعي الحكومة لإمكانية ضم الأبناء والزوجة، وتسهيل الطرق للحصول على الدعم المالي.

وتحديث البيانات بكل سهولة يَجب الدخول على الموقع الرسمي الخاص ب وزارة الموارد البشرية ، ثم المرور بهذه الخطوات الآتية:-

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم.

ثم الضغط على خيار (تحديث البيانات).

بَعد ظهور الصفحة الخاصة بالمستخدم يَتم تَحديث البيانات القديمة إن حدث بها أي تغيير.

يَجب مراجعة البيانات المدخلة ثم الضغط على خيار إرسال.

ما هي الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبعض الفئات التي يُمكنها الاستفادة من مساعدة الضمان الاجتماعي، حتى تضمن وصول الدعم لمستحقيه من محدودي الدخل، مثل:-

المواطنين كبار السن الذين تَخطوا أعمارهم عن 60 عامًا، ولم يَكن لديهم عائل أو معاش تّأميني (رجال أو نساء).

الأسر التي لم يتوفر لديها مصدر دخل ولم يلتحق أحد من أفرادها في وظيفة.

الأرملة أو المطلقة.

الشاب الذي لم يحصل عمل فرصة عمل شرط أن يبلغ عمره 26 عامًا.

الفتاة التي تبلغ عمر 18 عامًا ولم تقم بمواصلة التعليم ولم تتزوج.

الأطفال الأيتام.

شروط الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي

كما حددت الوزارة الفئات المستفيدة، وضعت أيضًا شروطًا للحصول على المساعدة المالية، والتي تتمثل في:-