كيفية تحديث الضمان الاجتماعي 1442 والفئات المستفيدة من الدعم

حرصا من الحكومة السعودية، على دعم الفئات التي تستحق الإعانة في مواجهة الغلاء، فقد شددت على ضرورة تحديث الضمان الاجتماعي 1442هـ، وذلك في إطار وصول الإعانات والمساعدات إلى أكبر عدد من المستحقين الحقيقيين، حيث أنه لا بد من حذف البيانات القديمة من حسابات المستفيدين من برامج الدعم، وإدخال مكانها المعلومات الحديثة، سواء كانت شخصية، أو لها علاقة بالاتصالات، أو العنوان، أو غيرها من البيانات المدخلة عند إنشاء الحساب، ليجري بعد ذلك الاطلاع عليها من قبل المسؤولين، ثم يتم وضعها في قاعدة البيانات الخاصة بكل مواطن أو مواطنة.

تحديث الضمان الاجتماعي 1442

ونظرًا لأهمية إجراء تحديث الضمان الاجتماعي 1442هـ، فإننا نوضح كيفية إنجازه أونلاين، من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتم التحديث عبر إتباع الخطوات الآتية:

الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكتروني. تسجيل الدخول ببيانات النفاذ الوطني الموحد. نضغط على الملف الشخصي. إدراج الاسم، والعنوان، ورقم الهاتف الجوال، ثم الحالة الاجتماعية، وباقي المعلومات المطلوبة. كما يجب إدخال التغييرات التي نريد تحديثها. نضغط بعد ذلك على حفظ الطلب. ننقر على إرسال الطلب. نستلم في النهاية رسالة تأكيد على الهاتف الجوال تفيد بتسجيل الطلب، وإتمام عملية تحديث البيانات الجديدة بنجاح.

تسجيل دخول حساب الضمان في السعودية

كما يمكننا تسجيل الدخول في حسابنا عبر موقع مؤسسة الضمان في المملكة العربية السعودية، من خلال إتباع الخطوات التالية:

يلزم أولاً الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. نقوم باختيار خدمات الوزارة. ندخل إلى الخدمات الإلكترونية. ثم نسجل اسم المستخدم، وكلمة السر. ننقر على “دخول”، للوصول إلى الصفحة الرئيسية وإمكانية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها البوابة.

الفئات المستفيدة من الضمان

أصدر ديوان الملك السعودي ووزارة الموارد البشرية مرسوم في عام 1427هـ، يحتوي على قانون للفئات التي تستحق الدعم والمساعدة، وجاءت الفئات المستحقة للضمان كالآتي: