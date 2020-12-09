اليويفا يقرر مصير "المباراة المتوقفة منذ الثلاثاء"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، مصير مباراة إسطنبول باشاك شهير التركي ومضيفه باريس سان جرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، التي لم تستكمل الثلاثاء.

وقال اليويفا إنه قرر استكمال الدقائق المتبقية بطاقم حكام جديد، الأربعاء.

وتوقفت المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السادسة الأخيرة من المجموعة الرابعة، وترك اللاعبون الملعب احتجاجا على توجيه الحكم الرابع الروماني سيباستيان كولتيسكو عبارات عنصرية للكاميروني بيير ويبو مساعد مدرب الفريق التركي.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين، عندما بدأ أعضاء الجهاز الفني يقولون: "لقد قال (زنجي)"، في إشارة إلى ما فعله الحكم الرابع الذي وجّه كلامه إلى ويبو.

وقرر حكم المباراة أوفيدو هاتيغان طرد ويبو، مما أثار سخط لاعبي الفريق الضيف الذين خرجوا من الملعب.

وأعلن إسطنبول باشاك شهير رفض لاعبيه العودة إلى الملعب لاستكمال المباراة، وكتب النادي على "تويتر": "لاعبونا يقررون عدم العودة بعدما تعرض مساعد مدربنا بيير ويبو لإساءة عنصرية من الحكم الرابع".

وأكد اليويفا أنه "سيجري تحقيقا شاملا في الواقعة"، وأضاف: "لا مكان للعنصرية والتمييز بكل أشكالها في كرة القدم".

وضمن باريس سان جرمان التأهل لدور الـ16 في دوري الأبطال رغم تأجيل المباراة، بعدما خسر مانشستر يونايتد الإنجليزي 2-3 أمام رازن بالشبورت لايبزيج الألماني.