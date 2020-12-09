فرنسا تسجل 13717 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 13717 إصابة و831 وفاة بكورونا اليوم بعد 3411 إصابة، و366 وفاة سجّلت أمس.

وأشارت الوزارة - حسبما نقلت قناة "فرانس 24" الإخبارية- إلى أن اليوم الحادي عشر من تخفيف الحكومة للعزل العام على مستوى البلاد، شهد انخفاضا في عدد من يعالجون في وحدات العناية المركزة بواقع 110 حالات إلى 3088.

وبلغ مجمل الإصابات في فرنسا 2 مليون و310 آلاف إصابة، فيما بلغت الوفيات 55521 حالة.