أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 13717 إصابة و831 وفاة بكورونا اليوم بعد 3411 إصابة، و366 وفاة سجّلت أمس.
وأشارت الوزارة - حسبما نقلت قناة "فرانس 24" الإخبارية- إلى أن اليوم الحادي عشر من تخفيف الحكومة للعزل العام على مستوى البلاد، شهد انخفاضا في عدد من يعالجون في وحدات العناية المركزة بواقع 110 حالات إلى 3088.
وبلغ مجمل الإصابات في فرنسا 2 مليون و310 آلاف إصابة، فيما بلغت الوفيات 55521 حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تسجل 13717 إصابة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.