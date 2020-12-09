رغم معارضة ترامب.. النواب الأمريكي يقر قانون الإنفاق الدفاعي

أقرَّ مجلس النواب الأمريكي- بموافقة الأغلبية- قانون الإنفاق الدفاعي؛ رغم تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام حق "الفيتو" لإبطاله، ما لم يتم حذف إحدى المواد التي تنص على حماية وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن المجلس أقر قانون الإنفاق الدفاعي بموافقة 335 صوتًا مقابل 78، بتأييد واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وتصل قيمة الإنفاق الدفاعي بحسب القانون إلى 740 مليار دولار، بينما يتوقع أن توصي إدارة ترامب باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون كونه لا يلغي المسئولية لشركات التواصل الاجتماعي.

ويحتاج المشرعون إلى أغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ لتخطي النقض الرئاسي.

ويسعى الرئيس الأمريكي لتعديل القانون خاصة أنه يرى فيه حماية للوضع القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي، والتي يتهمها دائما بالانحياز ضده.