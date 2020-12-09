دراسة تؤكد "الخطر القديم" للحوم الحمراء

أكدت دراسة أميركية مجددا، أن اللحوم الحمراء تلحق أذى كبيرا بصحة القلب، وهو ما يستوجب تنويع النظام الغذائي وتناول كميات أكبر من النباتات والحبوب من أجل الوقاية من الاضطرابات الصحية.

وبحسب الدراسة المنشورة في صحيفة "بي إم جيه" الطبية، واكب الباحثون ما يزيد على 40 ألف رجل في الولايات المتحدة على مدى 30 سنة.

وكشفت النتائج أن الأشخاص الذين يأكلون اللحم المعالج أو الطبيعي بشكل يومي، يرتفع لديهم احتمال الإصابة بمرض القلب بنسبة 12 بالمئة.

أما تناول اللحم المعالج مثل النقانق و"الهوت دوغ" واللحم المقدد بشكل يومي، فيزيد خطر الإصابة بمرض القلب بنسبة 15 بالمئة مقارنة بمن لا يقبلون على هذه الأغذية.

وملأ المشاركون في الدراسة استمارات مفصلة كل 4 سنوات، بين عامي 1986 و2016.

ووجد الباحثون أن تناول أغذية نباتية غنية بالبروتينات مثل المكسرات والعدس وفول الصويا، يساعد على خفض خطر الإصابة بمرض القلب بـ14 بالمئة.

وأوردت الدراسة أن تعويض اللحوم الحمراء بالأغذية الصحية يعود بنفع أكبر حينما يكون الشخص قد تجاوز 65 عاما، لأن كبار السن يكونون أكثر عرضة للمعاناة من أمراض القلب.

وقالت أنجالي دوتا طبيبة القلب في مجموعة "كوينز" الطبية المشيخية في نيويورك: "هناك الكثير من الدراسات التي أوصت بالابتعاد عن حمية اللحوم الحمراء، وركزت أكثر على نظام غذائي نباتي".

وتابعت: "كانت هذه الدراسة رائعة حقا في إظهار فوائد النظام الغذائي النباتي، وتأثيراته على القلب وتقليل المخاطر".

وقالت الباحثة كوني ديكمان، وهي أكاديمية مختصة في التغذية والحمية، إن "الدراسة تركز على أمر مهم. وهو ضرورة الحد من تناول اللحوم الحمراء".

لكن الباحثة تساءلت حول ما إذا كان تناول اللحوم هو الذي يصيب بالمرض، أو أن الاضطراب الصحي يحصل لدى الإنسان بسبب تركيزه على أكل اللحوم وإغفال باقي الأغذية الصحية الأخرى.

ويقول خبراء إن طريقة طهو اللحم تؤثر بدورها على أضرار اللحوم الحمراء، لأن تناولها بعد الطبخ على البخار يختلف كثيرا عن أكل هذه اللحوم بعد القلي في الزيت أو إضافة مواد دهنية.