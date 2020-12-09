سولشاير: هذا آخر ما أقوله عن "رحيل بوغبا"

رد أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بقوة على مينو رايولا وكيل أعمال بول بوغبا، الذي قال إن اللاعب الفرنسي "غير سعيد" في "أولد ترافورد" ويجب أن يرحل عن النادي الإنجليزي.

وقال سولشاير للصحفيين: "بمجرد أن يدرك وكيل بول أن هذه رياضة جماعية وأننا نعمل معا بشكل أفضل، فهذا ربما يكون آخر ما أقوله بخصوص الأمر. لن أتحدث عن وكيل بول مرة أخرى".

وأضاف: "ينصب تركيز بول على القيام بأفضل شيء للفريق، وعندما يكون هنا فإنه يعمل بجدية في المران ويحتاج فقط للتركيز على مستواه".

ومع بقاء 18 شهرا في عقد بوغبا الحالي، رفض سولشاير الحديث عن خططه لفترة الانتقالات المقبلة.

وفي مقابلة مع صحيفة "توتو سبورت"، قال رايولا إن أفضل حل ليونايتد هو بيع لاعب الوسط الفرنسي في فترة الانتقالات المقبلة، في ظل انتهاء عقده مع النادي في يونيو 2022.

وشارك بوغبا، المنضم من يوفنتوس في 2016، في 8 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وكان أساسيا 5 مرات فقط.

وجلس النجم الفائز بكأس العالم على مقاعد البدلاء في بداية مباراة انتهت بالخسارة 2-3 أمام لايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، في نتيجة أطاحت النادي الإنجليزي من المسابقة القارية.