أمريكا.. 220 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و2500 وفاة خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وحذر مسؤولو قطاع الصحة، من أن التنقلات التى قام بها ملايين الأمريكيين قبل أكثر من أسبوع للاحتفال فى عيد الشكر، قد تتسبب فى تفشى المرض على نطاق أوسع، رغم الدعوات التى وجهت إليهم من أجل ملازمة منازلهم.
ويواصل عدد الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب كورونا المستجد، فى الولايات المتحدة الارتفاع. وهناك حاليا أكثر من مئة ألف فى المستشفيات.
والأمريكيون الذين يواجهون موجة جديدة من الفيروس منذ أسابيع عدة، يعلقون الآمال على التوزيع الوشيك للقاح فى البلاد.
وفى المجموع، أصيب أكثر من 15 مليون شخص بكورونا فى الولايات المتحدة منذ بدء الجائحة. وتوفى أكثر من 286 ألفا.
ووقّع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مرسومًا يمنح بلاده أولوية فى تسلّم اللقاحات قبل تصديرها إلى بلدان أخرى.
من جهته، نبَّه الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، إلى أنّ عدم توصّل الكونجرس سريعا إلى توافق على الصعيد المالى لمكافحة الوباء، سيؤدى إلى تأخّر فى حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد وربّما توقّفها.
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