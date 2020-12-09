الولايات المتحدة.. إصابات كورونا تقترب من الـ 15 مليونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الجامعة فى تقريرها اليومى، بحسب "روسيا اليوم"، أنه تم تسجيل 1404 وفيات و192.299 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الـ24 ساعة الأخيرة. ولفتت إلى أن إجمالى عدد الوفيات جراء الفيروس فى البلاد وصل إلى 283.703، فيما إجمالى عدد الإصابات وصل إلى 14.95 مليون.

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