نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفجاران يستهدفان بئري نفط غربي مدينة كركوك العراقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استهدف انفجاران بقنبلتين، صباح اليوم الأربعاء، بئري نفط في حقل خباز غربي مدينة كركوك العراقية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي سياق آخر، قتل منتسب في القوات الأمنية العراقية، وأصيب اثنين آخرين بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للدعم اللوجستي التابع لقوات التحالف الدولي على طريق السريع ديوانية – بابل.

وأصدرت خلية الإعلام الأمني العراقية، بيانًا قالت فيه إن قوات الشرطة العراقية وبالتحديد قوات "سوات" كانت ترافق الرتل أثناء تنقله.

أعلنت وسائل إعلام، إصابة عنصر أمني ومدني إثر انفجار عبوة ناسفة على رتل تابع للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي في منطقة النباعي شمالي العاصمة بغداد، كما أدى الحادث إلى أضرار بسيارتين.

وقد أصيب رجلا أمن في العراق إثر تفجير انتحاري في محافظة كركوك شمالي البلاد، بعد محاصرة "أحد الإرهابيين"، الأمر الذي دفعه إلى تفجير نفسه.