عاجل.. انفجار بالقرب من قاعدة عسكرية فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الأربعاء، فأن الإنفجار وقع بواسطة سيارة مفخخة، فيما فتح عدد من المسلحين النار على قوات الأمن، بينما لم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات.
ولم تعلن بعد أى جهة مسئوليتها عن الهجوم.
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