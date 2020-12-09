عاجل.. وصول أول شحنة من لقاحات فايزر ضد كورونا إلى إسرائيل

جدة - نرمين السيد - وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية، فأن الشحنة الأولى تبلغ كميتها نحو 110 آلاف جرعة تكفى لـ50 ألف شخص، مشيرة إلى أنه سيتم البدء فى عمليات التطعيم ضد كورونا قريبا.

ومن المرتقب، أن تهبط فى إسرائيل، بعد ذلك طائرات مع عدد أكبر من اللقاحات، وحتى نهاية الشهر الجاري، ستكون بحوزة إسرائيل نحو أربعة ملايين جرعة.