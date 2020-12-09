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جدة - نرمين السيد - وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية، فأن الشحنة الأولى تبلغ كميتها نحو 110 آلاف جرعة تكفى لـ50 ألف شخص، مشيرة إلى أنه سيتم البدء فى عمليات التطعيم ضد كورونا قريبا.
ومن المرتقب، أن تهبط فى إسرائيل، بعد ذلك طائرات مع عدد أكبر من اللقاحات، وحتى نهاية الشهر الجاري، ستكون بحوزة إسرائيل نحو أربعة ملايين جرعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. وصول أول شحنة من لقاحات فايزر ضد كورونا إلى إسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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