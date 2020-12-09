واشنطن: وفاة 6 أشخاص شاركوا في تجارب لقاح "فايزر" ضد كورونا

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم /الأربعاء/ عن وفاة ستة أشخاص خلال تجارب لقاح لفيروس كورونا طورته شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "فايزر" وشركة "بيونتك" الألمانية.

وأكدت الإدارة في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، إصابة أحد الأشخاص في مجموعة المشاركين باختبارات اللقاح بالسمنة وتصلب الشرايين، وتوفيه بعد ثلاثة أيام من تناول الجرعة الأولى من العقار، فيما أصيب المتطوع الثاني المتوفى بسكتة قلبية بعد 60 يوما من الجرعة الثانية.

وقالت: "توفى من بين المشاركين الذين تلقوا اللقاح الوهمي، اثنان نتيجة نوبة قلبية وسكتة دماغية، فيما يجري تحديد سبب وفاة شخصين آخرين".

وتابعت "من بين المتوفين الستة، ثلاثة تجاوزت أعمارهم 55 عاما".

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أكدت في وقت سابق، فعالية لقاح فايزر وبيونتك، كما قالت الوثائق إن العقار أظهر مستوى مناسبا من الأمان، ولا توجد عقبات أمام استخدامه في حالات الطوارئ.