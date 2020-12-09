الملكة رانيا تودع العام الحالي بتلك الكلمات..شاهد

غردت الصفحة الرسمية للملكة الأردنية رانيا عبد الله، زوجة ملك الأردن عبدالله الثاني، عبر موقع التواصل الاجتماعي للمدونات المصغرة "تويتر"، تغريدة تودع بها هذا العام و تتمني العافية والخير لكل متابعيها.

و دشنت الملكة رانيا كاتبة : " نودع عامًا آخر حمل لنا ظروفًا غير عادية، وبالرغم من أننا ابتعدنا قليلًا عن عائلاتنا وأحبتنا، إلا أن محبتهم لدينا أكبر. مع نهاية هذه السنة نتمنى لكم ولجميع من في قلوبكم كل العافية والخير ".

و نشرت الملكة رانيا صورة لها تجمعها مع العائلة الملكية

و رد عليها المتابعين متمنين لها عامًا جديدًا ملئ بالصحة و العافية لها و لكل عائلتها، داعين لها بكل خير و تقدم.

يشار إلى أن الملكة رانيا حصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال و علم النفس من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 1991.

و أكدت الملكة رانيا، في كلمة ألقتها في الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 2001، بمناسبة بداية النصف الثاني من العام الدراسي، أن الإبداع و العمل الفاعل يشكلان الطريق إلى الإنجاز و النجاح في عصر العولمة الذي فتح أمام الفكر المبدع أفاقًا لم تكن موجودة في الماضي، بحسب موقعها الرسمي.

و دعت إلى الإفادة من الطرق التي توفرها العولمة للإبداع و العمل الفاعل و التي أصبحت متطلبات رئيسية للنجاح إضافة إلى الإخلاص و العمل الجاد.

و يحتفل أبناء الوطن في الأردن في كل عام بذكرى الثورة العربية الكبرى و يوم الجيش، و عيد جلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، و هي المناسبات الأبهى و الأغلى، و يأتي الاحتفال بهذه المناسبات الوطنية تأكيدًا على تعزيز المنجزات و مواصلة بناء الدولة، حيث يستذكر الأردنيون و أحرار الأمة البطولات و التضحيات الجسام التي قدَّمها الجيش العربي المصطفوي، عندما قاد الهاشميون أبناء الأمة في أعظم ثورة شهدها العصر الحديث، فكانت الثورة الخطوة الأولى على طريق تحرر الأمة و نمائها و نهضتها.

و في الثورة العربية الكبرى، ما زال أبناء وأحفاد جنودها الأشاوس يضربون أروع الأمثلة في البطولة والتضحية إلى يومنا هذا. لهم منا تحية عز وفخار، ولأرواح شهدائنا الأبرار التقدير والوفاء.