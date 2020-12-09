الجيش يتدخل على خط المواجهة في الأماكن الساخنة بكورونا في اليابان

أعلنت اليابان أنها سترسل أطباء وممرضات من محافظات أخرى إلى أوساكا وهوكايدو، للمساعدة في رفع الضغط عن كاهم الطواقم الطبية، من جهات عدة منها قوات الدفاع الشعبي التابعة للجيش الياباني، حيث إن كلا المنطقتين تضررتا بشدة من فيروس كوفيد -19، وفق ماذكرت سي إن إن .

قالت الحكومة إنه تم إرسال 46 ممرضة من قوات الدفاع الشعبي من عدة محافظات إلى أوساكا وهوكايدو للمساعدة في مكافحة Covid-19.

كما بدأت وزارة الصحة في إرسال 60 موظفًا طبيًا إلى المناطق للمساعدة.

ويوم أمس الثلاثاء ، أمر وزير الدفاع نوبو كيشي قوات الدفاع الذاتي اليابانية بإرسال ممرضات إلى بؤرة فيروس كورونا في مدينة أساهيكاوا ، هوكايدو للمساعدة في التعامل مع الزيادة بالأعداد المصابة.

وذكرت التقارير، إن أكثر من 70٪ من أسرة المستشفيات أصبحت مشغولة في أوساكا ، وهناك 160 شخصًا في حالة حرجة على أجهزة التنفس.

وأبلغت محافظة أوساكا عن 258 حالة إصابة جديدة بيوم واحد ، ليصل العدد الإجمالي إلى 22993 حالة.

وسجلت هوكايدو 204 حالات إصابة جديدة وتسع وفيات، بينما سجلت مدينة أساهيكاوا زيادة قياسية يومية بـ 50 حالة جديدة وست وفيات جديدة.

على المستوى العام ، سجلت اليابان 2154 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 38 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات في البلاد 166552 حالة ، بما في ذلك 2433 حالة وفاة.