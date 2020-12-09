بالصور.. "إمارات السلام" يختتم فعالياته بتكريم الفنانين أصحاب الهمم بـ "ارتسيتا جاليري"

اختتم معرض "إمارات السلام"، الذي أقامه "ارتيسيتا جاليري" بمناسبة عيد "الاتحاد الإماراتي" لدعم أصحاب الهمم، و الذي استمر لمدة 6 أيام.

جمع المعرض 45 لوحة من شتّى الدول والثقافات والجنسيات لعدد من الفنانين منهم العراقية ندى الهاشمي التي قدمت لوحات فن تجريدي والفنانة فرح يوسف بلوحات واقعية، العراقي الدكتور قيس سلمان عبود من المدرسة الواقعية الذي قدم عرضا فنيا مباشرا وكذلك عزف طيلة فترة المعرض العديد من المقطوعات الموسيقية.. بالإضافة إلى الفنانة المغربية لمياء منهل والكاتب الإماراتي عبد العزيز السعيدي واللذان قدما لوحات من الفن الرمزي.

كما تضمن المعرض لوحات من الفن الرقمي للفنان عمرو عادل ولوحات الريزن من إبداع الفنانة المصرية يسرا وهبة من مصر وتجسد الفن السريالي بلوحات الفنانة السعودية ريم السباعي.

أما المغربي محمد عصامي عرض لوحات "بوب آرت" (pop art) والفنان خالد بوتوش رسم بالنحاس على المخمل ومن لبنان قدمت الفنانة ماجدة نصر الدين فكرة مميزة، لوحات من الكمامات.

واختتم المعرض بجولة فنية مع الفنانين وأصحاب الهمم، بحضور مدير وزارة التسامح بدبي ياسر الكركاوي، و الفنان التشكيلي ومسؤول هيئة الثقافة خليل عبد الواحد والفنان الإماراتي فيصل عبد القادر.

شهد المعرض الفني الجماعي الذي حمل عنوان "إمارات السلام " مشاركة كوكبة من الفنانين التشكيليين من مختلف الدول العربية وذلك داخل "ارتيستا جاليري" في حي دبي للتصميم والذي يستمر لمدة ٦ أيام.

أقيم المعرض بالتعاون مع مركز الشارقة للأعمال الإنسانية والذي قدم مجموعة من الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم الذين أبدعوا بمجموعة من اللوحات الفنية.

كما شارك في المعرض كل من الفنانة ندى الهاشمي والفنانة صبى عبد الكريم والفنان قيس الذي قدم عرضا فنيا مباشرا بالإضافة إلى الفنانة فرح يوسف والفنان عمر من العراق الذي شارك بالفن الرقمي ومن مصر شاركت الفنانة يسرا.

كما قدم الفنان خالد بوتش أعمالا فنية نحاسية نقشت على المخمل وقدم الفنان عصامي ال pop art.

وشاركت الفنانة المغربية لمياء منهل منظمة المعرض بلوحات تجريدية والفنان الإماراتي والكاتب عبد العزيز السعيدي ومن السعودية الفنانة ريم السباعي، جمع المعرض 45 لوحة فنية.