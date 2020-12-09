التحذيرات ضاعت في الهوا.. الخبراء: أمريكا تجاوزت كل توقعات الإصابة بكورونا

منذ نحو أسبوع والولايات المتحدة الأمريكية تسير في اتجاه خطير من ارتفاع أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث تخطت المائتي ألف خلال العشرة أيام الماضية، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وقبل أشهر حذر الخبراء من أن تصل الولايات المتحدة إلى مائة ألف حالة في اليوم، لكن تحذيرات الخبراء ضاعت في الهواء، وتجاوزت أمريكا فعليًا الرقم بأكثر من الضعف وذلك رغم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الولايات.

ويقول الخبراء إن استمرار هذه الارتفاعات يمثل تدميرًا لمنظومة الصحة العامة إذا كانت كثير من الحالات المصابة بحاجة إلى رعاية في المستشفيات.

ونصح الخبراء كما نصحت منظمة الصحة العالمية بأن أفضل طريق لتجنب الإصابة بنسبة معقولة هو في ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، وهذا رغم الإعلان عن عدد من اللقاحات الدولية الهامة، إلا أن توافرها بالشكل الكافي للجميع سيستغرق أشهر.

وأبلغت الولايات المتحدة عن أكثر من 215000 حالة إصابة جديدة بـ Covid-19 ، بينما بقت أعداد الوفيات في طور الألفين.

وأصيب بالولايات المتحدة 215.586 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 2534 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات على مستوى البلاد حاليًا 15،164،886 إصابة مؤكدة وما لا يقل عن 286،229 حالة وفاة ، وفقًا لإحصاء الجامعة.



وتشمل المجاميع حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وأقاليم أمريكية أخرى ، بالإضافة إلى حالات كانت قادمة من الخارج

ويقترب عدد الإصابات في العالم من الـ68 مليون إصابة، وهو الرقم الذي يقول بأن العالم خلال شهرين إلى ثلاثة أو أقل في طريقة لكسر المائة مليون إصابة.