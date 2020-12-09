شاهد.. وصول أول شحنة من لقاح كورونا إلى تل أبيب

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن وصول أول شحنة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، من بروكسل إلى تل أبيب.
ووفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، وصلت اللقاحات على متن الطائرة التابعة لشركة DHL للتوصيل السريع، وهبطت في مطار "بن جوريون".
ووفقًا للقناة العبرية السابعة، فإن الطائرة تحمل كميات قليلة من لقاحات كورونا تقدر بـ 110 آلاف جرعة، وهي أول لقاحات تصل إلى إسرائيل من بين 4 ملايين جرعة من المقرر أن تستلمها على التوالي.
ومن المرجح أن يبدأ الجمهور في تلقي اللقاح خلال أقل من أسبوعين، حيث يصل جرعات لقاح فايزر إلى البلاد وتستعد الهيئات الصحية والمستشفيات لإدارتها.
وكان المدير العام لوزارة الصحة، تشيزي ليفي، أبلغ الهيئات الصحية في البلاد، أول أمس الثلاثاء، بأنه يجب عليهم الاستعداد لبدء التطعيمات في 20 ديسمبر الجاري.
وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، ستصل طائرة شحن من طراز بوينج 777، تحتوي على كمية أكبر بكثير من اللقاحات.
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