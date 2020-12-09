مخاوف من موجة ثالثة لوباء كورونا في فرنسا

حذر المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، من خطر حدوث موجة ثالثة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال المتحدث إن فيروس كورونا صامد، لافتا إلى أنه إذا اضطرت البلاد إلى التكيف مع المرحلة الثانية من رفع الإغلاق فسوف تفعل، لكن هناك خطرًا من موجة ثالثة.

وكانت وزارة الصحة الفرنسية، أعلنت تسجيل 13717 إصابة و831 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد 3411 إصابة، و366 وفاة سجّلت أمس.

وأشارت الوزارة إلى أن البلاد شهدت انخفاضا في عدد من يعالجون في وحدات العناية المركزة بواقع 110 حالات إلى 3088.

وبلغ مجمل الإصابات في فرنسا 2 مليون و310 آلاف إصابة، فيما بلغت الوفيات 55521 حالة.

وكان مسؤول رفيع في القطاع الصحي الفرنسي أعلن في وقت سابق، أن فرنسا لا تزال "بعيدة" من تحقيق هدفها في خفض الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إلى ما دون خمسة آلاف يوميا وهو المستوى الذي تعهدت الحكومة، في حال التوصل إليه، برفع الإغلاق العام.