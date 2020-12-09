نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرنسا تعلن تخوفها من "موجة ثالثة" لفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الفرنسية، تخوفها من "موجة ثالثة" لفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

وكانت السلطات الصحية الفرنسية، سجلت 198 وفاة و9784 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى استمرار انخفاض الوفيات والإصابات اليومية، حيث رصدت السلطات الصحية 213 وفاة و12580 في اليوم السابق.

واستقبلت المستشفيات 650 مصابا جديدا بالفيروس، مقابل 973 مريضا يوم السبت، فيما دخل وحدات العناية المركزة نحو 100 مريض مقابل 122 يوم السبت.

يذكر أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس منذ بدء الجائحة بلغ 52325، فيما ارتفع العدد الكلي للإصابات إلى 2218483.