"التعاون الإسلامي" تندد باستهداف الحوثيين المستمر للسعودية

نددت منظمة التعاون الإسلامي باستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المستمر للمملكة العربية السعودية بإطلاق الطائرات المسيرة باتجاه المدنيين. وأشاد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية /واس/ اليوم الأربعاء - بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت فجر اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية؛ لاستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية بالمملكة.

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