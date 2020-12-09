أكدت الخطوط السعودية، أنها مستعدة للدفاع عن نفسها ضد ما وصفته بالادعاءات غير الدقيقة المرفوعة ضدها في لندن من قبل Alif Segregated Portfolio بشأن اتفاقية تأجير طائرات.
وقالت الخطوط السعودية،في بيان لها، إن إجراءات التقاضي لم تبدأ بعد، مشيرة إلى أنها تجري حاليًا مناقشات مع Alif Segregated Portfolio لحل الخلافات التعاقدية، مضيفة أن المنطق السليم سيسود في النهاية.
وتزعم الادعاءات أن الخطوط السعودية انتهكت اتفاقيات تأجير 50 طائرة من طراز إيرباص، كانت قد وقعت عليها الشركة السعودية مع alif عام 2015.
وكانت الخطوط الجوية السعودية، قد أعلنت في 14 أكتوبر، جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولیة والتي شملت 20 وجهة حتى الآن.
وقالت الخطوط السعودية، في تغريدة لها آنذاك عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن هناك 20 وجهة دولية تعمل حاليًا، بعد استئناف الرحلات الدولية ابتداءً من 15 سبتمبر، للفئات المستثناة والمصرح لها بالسفر.
وأضافت أن الرحلات الدولية المتاحة خلال شهر أكتوبر الأول الحالي موزعة على 7 وجهات في أوروبا والولايات المتحدة، و6 وجهات في إفريقيا، و5 في آسيا، ووجهتين في الشرق الأوسط لدولتين عربيتين.
وطلبت الخطوط السعودية جميع المسافرين اتباع الإرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخطوط السعودية ترد على ادعاءات انتهاك اتفاقية تأجير طائرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.