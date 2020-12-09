نتنياهو أولا ثم هؤلاء.. من سيتلقى لقاح كورونا في إسرائيل؟

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أنه سيكون أول مواطن بالدولة، يحصل على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال نتنياهو: "أنا واثق من لقاح فايزر، وسأكون أول من يتلقى التطعيم لأكون قدوة لباقي الجمهور".

وقال مكتب نتنياهو في بيان صدر عنه إن إسرائيل ستتسلم شحنة أولية تحتوي على نحو 100 ألف تطعيم من لقاح شركة فايزر اليوم الأربعاء.

وأضاف مكتب نتنياهو أنه ستهبط طائرة في مطار بن غوريون في تل أبيب تحمل الشحنة الأولى من اللقاح.

ووافقت شركة فايزر وشريكتها بيونتك الشهر الماضي على إمداد إسرائيل بثمانية ملايين جرعة من اللقاح الذي أصبحت بريطانيا أول دولة تستخدمه بين مواطنيها.

وستبدأ حملة التطعيم بالفرق الطبية العاملة في المستشفيات ثم تنتقل إلى الصناديق الصحية، والتي ستسمح بتلقيح الجمهور في مراكز أو عيادات مخصصة ولتشجيع الجمهور على التطعيم ، تعمل اسرائيل على تقديم حوافز للذين يخضعون للتلقيح بما في ذلك مزايا مثل الإعفاء من العزل والدخول المجاني إلى الفنادق والصالات الرياضية والمؤسسات الثقافية والأحداث الرياضية.