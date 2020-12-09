قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق الرصاص والغاز ضد أهالي الجولان السورية

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، في نبأ عاجل لها، بإطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ضد عدد من الأهالي المحتجين على إقامة توربينات هوائية على أراضيهم الزراعية.

وقالت الوكالة السورية، إن هناك إصابات وقعت بين أهالي الجولان المحتل جراء استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المطاطي والغاز المسيّل ضد الأهالي الذين انتشروا في أراضيهم.

وذكرت الوكالة أن الأهالي بدأوا إضرابا عاما في الجولان، احتجاجًا على إقامة الاحتلال مراوح توربينية.

ورفضت أهالي الجولان، توسع حكومة الاحتلال الإسرائيلي في إقامة مزارع التوربينات الهوائية على أراضيهم الزراعية، مؤكدين تمسكهم بأرض الآباء والأجداد وبهويتها العربية السورية.

وأوضحت في بيان سابق أن هذه الخطوة تعد عدوانا جائرا ضدهم وإعلان حرب بحقهم للنيل من أرضهم وتهجيرهم وسلب أراضيهم الخاصة والموروثة عبر الزمن.